Ski-Weltcup in Oslo: Die Zeit der Zauberer

Die Slalom-Woche: Auf die Mädels warten in neun Tagen vier Duelle im Stangenwald! Nach Oslo in Zagreb (3. 1.), Kranjska Gora (6. 1.) und Flachau (9. 1.). Weltcup-Leaderin Mikaela Shiffrin kommt mit drei Slalom-Siegen in Serie nach Norwegen, könnte in neun Tagen schon ihre fünfte kleine Kristallkugel in der Tasche haben – ehe es zum großen Kampf um Olympia-Gold nach Korea geht. Für Österreich in Oslo: Bernie Schild, Katharina Truppe.