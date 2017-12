„Silvesterfeiern kann ich mir heuer sparen!“

Armer Vincent – der Ausflug nach Bormio hat Kriechmayr kein Glück gebracht. Bei der Spezialabfahrt am Donnerstag war der Oberösterreicher mit bester Zwischenzeit im geschlagenen Feld gelandet, und am Freitag kämpfte er sich sogar auf das Kombi-Stockerl. Mit einem Schönheitsfehler: Einfädler im vorletzten Tor! Der Sieg ging an den Favoriten Alexis Pinturault. Am Donnerstag riss die Stockerl-Serie auf der Stelvio, erstmals seit 1996 war keiner auf dem Podium – 24 Stunden später holten sich die Österreicher die Treppchen-Kompetenz aber zurück. Matthias Mayer war bei der Kombi-Abfahrt Zweiter, Vincent Kriechmayr fuhr nur um zwei Hundertstel am Stockerl vorbei.