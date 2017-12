Barcelona-Kicker macht sich über Ronaldo lustig

Real Madrid null, Barcelona drei – das war das Endergebnis im Clasico am Samstag. Damit gewannen die Katalanen bereits das dritte Liga-Spiel in Folge im Estadio Bernabeu und liegen in der Tabelle schon 14 Punkte vor dem Titelverteidiger, der noch ein Spiel in der Hinterhand hat. Nach der Partie machte sich ein Barcelona-Kicker sogar über Real-Star Cristiano Ronaldo lustig.