Für Kabarettist Günther Paal wird es ernst: Nach seiner Verurteilung zu drei Jahren unbedingter Haft hat er nun die Aufforderung zum Strafantritt erhalten. Ein Monat bleibt ihm, um die Haft anzutreten. Und: Auf Österreichs Trafikanten wächst die Sorge vor neuen EU-Vorgaben: Weniger Produkte, höhere Preise und strengere Regeln könnten das Geschäft massiv verändern. Die Branche warnt zudem vor einem möglichen Boom des Schwarzmarkts. Das und mehr sehen Sie in den News am Freitag, dem 27. November, mit Stefana Madjarov.