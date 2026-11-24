Niederösterreich stellt seine Notarztversorgung neu auf: Elf Stützpunkte werden gestrichen, die Rettungsstrukturen neu organisiert. Und:

Eine Attacke auf das Linzer Stromnetz und ein Brandanschlag auf einen Internet-Provider in Niederösterreich alarmiert die Staatsschützer. Das und mehr sehen Sie in den News am Dienstag, dem 24. November, mit Stefana Madjarov.