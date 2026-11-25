Wer körperlich hart arbeitet und wenig verdient, hat oft schlechtere Chancen auf einen gesunden Ruhestand. Eine neue AK-Studie zeigt, wie groß die Unterschiede sind. Und: Nach seiner Rückkehr an die Nvidia-Spitze sucht Jensen Huang offenbar auch die Aussöhnung mit seinen Mitarbeitern. Das und mehr sehen Sie in den News am Mittwoch, dem 25. November, mit Stefana Madjarov.