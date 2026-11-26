Das Schneechaos hält Wien weiter in Atem: Selbst Einsatzkräfte kommen auf den verschneiten Straßen kaum voran. Und: Mit Karl Nehammer ist die Befragung der ÖVP-Spitzen im Pilnacek-U-Ausschuss zu Ende gegangen. Gleich zu Beginn stellte der Altkanzler infrage, warum er überhaupt geladen wurde. Das und mehr sehen Sie in den News am Donnerstag, dem 26. November, mit Stefana Madjarov.