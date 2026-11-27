Nach dem heftigen Wintereinbruch kehrt langsam Ruhe ein, doch der Schein trügt: Auf Österreichs Straßen lauert weiterhin gefährliche Glätte. Und: Wie klimafreundlich darf Wien werden und wie teuer wird es für jene, die auf ihr Auto angewiesen sind? Der neue Klimafahrplan sorgt bereits für Kritik. Außerdem: Weihnachtliche Klänge, persönliche Geschichten und viel Gefühl: Rea Garvey stimmt mit seinem ersten Weihnachtsalbum auf das Fest ein und verrät im Interview mehr darüber. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.