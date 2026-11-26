Österreich ist im Winter angekommen – und das gleich ordentlich! Während viele am Donnerstagmorgen noch verschlafen aus dem Fenster blickten, hatte Frau Holle über Nacht ganze Arbeit geleistet. UND: Christian Wehrschütz blickt auf seine Karriere zurück und zieht in seinem neuen Buch Bilanz. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.