Drohnen sorgen zunehmend für Sicherheitsbedenken, ob über Flughäfen oder bei Großveranstaltungen. Die Bundesregierung will jetzt mit einer neuen Strategie gegensteuern. Und: Sabotage am Stromnetz und Brandanschläge auf Internetleitungen: Wie verwundbar ist Österreich wirklich? Außerdem: Nach dem empörenden Wellenbad-Urteil macht die Regierung ernst: Es soll ein erstes Frauenschutzpaket kommen. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.