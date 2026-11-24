Amtlich für tot erklärt – doch er lebt: Ein 82-jähriger Salzburger erhält einen überraschenden Behördenbrief. UND: Comeback mit Beigeschmack: Nvidia-Chef Jensen Huang ist zurück an der Spitze – und Donald Trump feiert mit. Doch in Washington schrillen jetzt die Alarmglocken. Außerdem: Theresa Mayrhofer, Aktivistin von ‘Gen Z regelt‘ spricht darüber, warum sie auf die Straße gehen. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Sasa Schwarzjirg.