Nach seinem Rücktritt infolge eines Spionageskandals steht Nvidia vor einer überraschenden Wende: Gründer Jensen Huang kehrt an die Spitze des Chipkonzerns zurück. Und: Der gescheiterte Klimagipfel in der Türkei ist ein schwerer Rückschlag für den weltweiten Klimaschutz. Das und mehr sehen Sie in den News am Montag , dem 23. November, mit Stefana Madjarov.