Abnehmspritzen boomen, doch Berichte über Todesfälle sorgen für Aufsehen. Wie gefährlich sind die Medikamente wirklich? UND: Vom ‘Twilight‘-Vampir zum Geheimagenten: Robert Pattinson wird der neue James Bond! Warum ausgerechnet der 40-jährige Brite das Rennen gemacht hat und was uns erwartet, das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.