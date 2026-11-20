Klare Ansage vor Gericht: ORF-Chefin Ingrid Thurnher bereut die Kündigung ihres Vorgängers Roland Weißmann nicht. Auch heute würde sie wieder so entscheiden. Und: Was als Protest gegen Aufrüstung und für mehr Geld im Bildungsbereich begonnen hat, ist in Wien eskaliert. Am Schottentor musste die Polizei schließlich einschreiten. Das und mehr sehen Sie in den News am Freitag, dem 20. November, mit Stefana Madjarov.