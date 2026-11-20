Showdown in der ORF-Causa: Ex-Chef Roland Weißmann und seine Nachfolgerin Ingrid Thurnher treffen heute vor Gericht aufeinander. UND: Kurz nach Wladimir Putins Vergeltungsdrohung folgte der nächste schwere Angriff: Russische Raketen erschüttern Kiew, es gibt Tote und massive Schäden. Das und mehr erfahren Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Stefana Madjarov.