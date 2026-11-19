Nach dem Verschwinden einer Frau hat die Polizei am Donnerstag den Fund einer weiblichen Leiche in der Vorarlberger Gemeinde Satteins bestätigt. Außerdem: Beim Wunschkind nach einer künstlichen Befruchtung wurde Jahre später eine potenziell tödliche Erkrankung diagnostiziert. Vererbt durch einen unentdeckten Gen-Defekt des Samenspenders. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.