Ein Samenspender, fast 200 Kinder und eine gefährliche Genmutation: Der Fall sorgt europaweit für Alarm, jetzt gibt es auch in Österreich Hinweise auf betroffene Familien. Und: Die Gaming-Welt hat auf diesen Moment gewartet: Nach 13 Jahren ist GTA VI endlich da und der Hype kennt kaum Grenzen! Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Jana Pasching.