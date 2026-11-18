Wegen seines Benko-Films landeten beleidigende Nachrichten direkt im Briefkasten des Schauspielers Thomas Stipsits. Außerdem: Das Spiel GTA 6 sprengt alle bisherigen Maßstäbe. Nach 13 Jahren kehrt die Videospielreihe von Rockstar Games zurück. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.