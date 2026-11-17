Die Ukraine hat Russland mit der teilweisen Zerstörung der Krim-Brücke einen schweren Schlag versetzt. Und: Die Abnehmspritze boomt, doch neue Zahlen sorgen für Verunsicherung: Fast 800 Verdachtsfälle von Nebenwirkungen wurden gemeldet, acht davon mit tödlichem Ausgang. Das und mehr sehen Sie in den News am Dienstag, dem 17. November, mit Stefana Madjarov.