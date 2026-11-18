Brutale Gewalttaten durch Jugendliche entfachen eine neue Debatte: Neun Landeshauptleute fordern Konsequenzen und wollen die Strafmündigkeit neu regeln. Und: Eine Katze wird erschossen, an ein Kreuz genagelt und öffentlich zur Schau gestellt. Der Fall aus dem steirischen Admont hat im Oktober für Entsetzen gesorgt. Welche Konsequenzen muss eine derart grausame Tat haben? Außerdem: Wie viel ein Bürgermeister verdient, hängt in Österreich davon ab, in welchem Bundesland und in welcher Gemeinde er tätig ist. NEOS-Staatssekretär Sepp Schellhorn fordert deshalb eine österreichweit einheitliche Regelung. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.