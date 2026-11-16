Mord in Oberösterreich ++ Sozialbetrug im Fokus

Ein schreckliches Gewaltverbrechen erschüttert Perg in Oberösterreich. Ein 35-Jähriger soll seinen eigenen Bruder mit einem Messer getötet und auch dessen Ehefrau lebensgefährlich verletzt haben. Und: Sozialleistungen sollen jenen helfen, die sie wirklich brauchen. Doch laut Wirtschaftskammer wird das System auch missbraucht und das kostet Österreich viel Geld. Das und mehr sehen Sie in den News am Montag, dem 16. November, mit Stefana Madjarov.