Demir verlässt ÖFB-Team ++ Ausfall im Davis Cup

Yusuf Demir verlässt vor dem Nations League Abschluss das ÖFB-Team, Spanien muss im Davis-Cup-Duell auf einen Leistungsträger verzichten und Ferlachs Handballer ballern sich aktuell durch die Liga – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 16. November.