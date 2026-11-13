Klassenerhalt nach Krimi ++ Zwei ÖFB-Ausfälle

Österreichs Eishockey-Frauen schaffen den Klassenerhalt bei der Weltmeisterschaft, das ÖFB-Team muss im Spiel gegen Irland auf zwei Leistungsträger verzichten, und Coco Gauff scheitert in der Gruppenphase der WTA-Finals – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Modertor Martin Grasl am Freitag, dem 13. November.