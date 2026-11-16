Krampuslauf eskaliert & Geld retour nach IT-Panne

Gewalt statt Brauchtum in Oberösterreich: Beim Krampuslauf in Ansfelden eskaliert die Lage völlig. Eine Gruppe aus rund 50 Jugendlichen hat das Event massiv gestört und Teilnehmer körperlich attackiert. UND: Der weltweite Microsoft-Ausfall hat Mails und Kalender stundenlang lahmgelegt. Doch wer zahlt jetzt für geplatzte Termine und Schäden? IT-Rechtsexperte Stefan Knotzer liefert die Antworten . Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.