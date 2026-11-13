Microsoft-Ausfall sorgt für Probleme ++ Unfälle

Weltweit sorgt eine massive IT-Störung bei Microsoft für Probleme. Zahlreiche Nutzer können Programme wie Outlook, Teams, Word und Excel derzeit nur eingeschränkt oder gar nicht verwenden. Und: Im ersten Halbjahr hat die Zahl der Unfälle mit Verletzten und Toten das höchste Niveau seit dem Jahr 2012 erreicht. Das und mehr sehen Sie in den News am Freitag, dem 13. November, mit Stefana Madjarov.