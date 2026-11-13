Weltweite IT-Störung und Klimakonferenz in Türkei

Weltweite IT-Störung bei Microsoft: Seit Donnerstag kämpfen Unternehmen und Privatnutzer mit massiven Ausfällen. Zwar gibt es erste Fortschritte bei der Behebung, die Folgen sind aber weiter deutlich spürbar. UND: Weltklimakonferenz in der Türkei – doch die USA fehlen, und Österreich rutscht im Klimaranking auf Platz 33 ab. Wie viel ist in Antalya trotzdem noch drin? Darüber spricht Grünen-Klimasprecher Lukas Hammer. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Jana Pasching.