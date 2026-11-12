Schulen in der Krise und Blutreserven-Notstand

Lehrermangel, Gewalt und erschreckende Wissenslücken: Österreichs Schulen stehen vor großen Herausforderungen. Pflichtschullehrergewerkschafter Thomas Krebs spricht bei uns über die alarmierenden Zustände und darüber, wo das Bildungssystem dringend Unterstützung braucht. Außerdem: Österreichs Blutreserven werden knapp. Wie ernst ist die Lage wirklich und droht ein gefährlicher Engpass? Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Stefana Madjarov.