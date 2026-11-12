Nvidia-Chef tritt zurück ++ Blutkonserven fehlen

Nach gleich zwei Affären und Spionagevorwürfen gegen eine seiner Geliebten zieht Nvidia-Chef Jensen Huang die Konsequenzen: Der 63-Jährige ist zurückgetreten. Und: Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit: Österreichs Blutreserven gehen zur Neige, besonders dramatisch ist die Situation im Osten des Landes. Das und mehr sehen Sie in den News am Donnerstag, dem 12. November, mit Stefana Madjarov.