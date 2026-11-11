Vorwürfe gegen Barmherzige Brüder ++ Wehrdienst

Schwere Anschuldigungen gegen die Barmherzigen Brüder: Der katholische Orden soll seine eigenen Spitäler jahrelang bei Medikamenten kräftig zur Kasse gebeten haben. Der Vorwurf: überhöhte Rechnungen und ein möglicher Schaden in Millionenhöhe. Und: Die Wehrdienstreform droht erneut zu scheitern: Vor allem beim Zivildienst liegen Regierung und Opposition auseinander. Das und mehr sehen Sie in den News am Mittwoch, dem 11. November, mit Stefana Madjarov.