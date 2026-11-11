Wehrdienst-Reform wackelt, TV-Star beschuldigt

Die große Wehrdienst-Reform wackelt: Während die Grünen mehr Geld für Zivildiener fordern, legt die ÖVP ihr Veto ein. Die Zeit drängt UND: Nach der Verurteilung von Kult-Comedian Russell Brand wegen Vergewaltigung, sorgt ein weiterer bekannter Name für Fassungslosigkeit. Das und weitere Themen sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Sasa Schwarzjirg.