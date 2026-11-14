LIVE ab 18:55: Der Kampf um die Tabellenführung

Der SC Ferlach ist nach neun Spieltagen als einziges Team noch ungeschlagen. Am Samstagabend empfangen die Kärntner die Fivers aus Wien-Margareten. Sollten sich die Wiener durchsetzen, winkt die Tabellenführung. Bei jedem anderen Ausgang bleiben die Ferlacher an der Spitze. Ab 18:55 Uhr sind Sie auf krone.tv sowie im Stream auf sportkrone.at live mit dabei. Kommentiert wird das Spiel von Martin Grasl.