Mordfall Fabian ++ FinanzOnline vor Umstellung

Im Mordfall des achtjährigen Fabian ist am Dienstag das Urteil gefallen: Die 30-jährige Gina H. wurde des Mordes schuldig gesprochen. Das Gericht verhängte eine lebenslange Freiheitsstrafe. Und: Mit 1. Jänner 2027 tritt eine neue FinanzOnline-Verordnung in Kraft. Damit ändert sich besonders der Einstieg in das Steuerportal. Das und mehr sehen Sie in den News am Dienstag, dem 10. November, mit Stefana Madjarov.