Neue Details zu Gewalttat & wird Strom günstiger?

Eine brutale Gewalttat erschütterte Anfang September Graz: Ein 23-Jähriger soll die Freundin seines Bruders mit einem Hammer erschlagen haben. Doch wie konnte es so weit kommen? Eva Stockner aus der „Krone“-Steiermark spricht über die Hintergründe. UND: Bei der Stromrechnung soll es 2027 günstiger werden! Die Regierung will zwei Abgaben streichen. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Stefana Madjarov.