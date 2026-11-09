Nach Attentat in Krakau ++ Causa Russel Brand

Ganz Polen steht nach der tödlichen Attacke im Zentrum von Krakau unter Schock. Ein 24-Jähriger hatte wahllos auf Passanten geschossen und sechs Menschen getötet, 15 weitere wurden verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines möglichen terroristischen Hintergrunds. Und: Der britische Schauspieler und frühere Comedian Russell Brand ist wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu zehneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das und mehr sehen Sie in den News am Montag, dem 9. November, mit Stefana Madjarov.