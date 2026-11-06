Gemüseversorgung fix ++ Razzien gegen Islamismus

Der belgische Konzern Ardo zieht sich aus Österreich zurück. Doch die heimischen Gemüsebauern lassen sich davon nicht ausbremsen. Außerdem: Bei einer bundesweiten Aktion ist die Polizei am Mittwoch gegen islamistischen Extremismus und Terrorismus vorgegangen. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.