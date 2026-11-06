Manipulierte Naschereien ++ Österreichs Freimaurer

Manipulierte Süßigkeiten mit Nägeln und Nadeln versetzten Österreich in Alarmbereitschaft. Jetzt gibt es eine überraschende Wendung: Jugendliche sollen hinter mehreren Fällen stecken. Und: Geheime Rituale, strenge Regeln und ein mysteriöser „Sack der Witwe“: Österreichs Freimaurer geben sich verschwiegen. Doch was passiert wirklich hinter verschlossenen Logentüren? Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.