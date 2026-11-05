Aiwanger-Tod ++ Republikaner auf Schuldigen-Suche

Bayerns Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger ist tot in einem Berliner Hotel aufgefunden worden. Die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission haben Ermittlungen zur Klärung der Todesumstände aufgenommen. Und: Nach ihrer massiven Niederlage bei den Midterms suchen die Republikaner einen Sündenbock. Das und mehr sehen Sie in den News am Donnerstag, dem 4. November, mit Stefana Madjarov.