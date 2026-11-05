Politiker tot in Hotelzimmer & G‘sund durch Herbst

Schock in der Politik: Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger ist im Alter von 55 Jahren tot in einem Berliner Hotelzimmer aufgefunden worden. Die Berliner Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. UND: Die kalte Jahreszeit ist da und viele sind bereits erkältet. Wie können wir unser Immunsystem stärken und gesund durch Herbst und Winter kommen? Darüber sprechen wir jetzt mit Yasmina Kobza. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.