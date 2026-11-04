Trumps Wahl-Desaster ++ Metallteile in Schokolade

Politisches Beben in den USA: Die Demokraten feiern einen Erdrutschsieg und entreißen den Republikanern beide Kammern des US-Kongresses. Für Donald Trump ist das ein schwerer politischer Rückschlag. Und: Die Serie an manipulierten Halloween-Süßigkeiten reißt nicht ab: In mehreren Bundesländern sind erneut präparierte Schokoladen und Süßigkeiten aufgetaucht. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.