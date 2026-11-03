Nadel-Horror ++ Flugzeug-Absturz in Florida

Die erschreckenden Funde von Nägeln und anderen Fremdkörpern in Halloween-Süßigkeiten nehmen eine neue Dimension an: Nach mehreren Fällen in Österreich und anderen Ländern wird nun auch international ermittelt. Und: In den USA sind neun Menschen beim Absturz eines Flugzeugs gestorben. Das und mehr sehen Sie in den News am Dienstag, dem 3. November, mit Stefana Madjarov.