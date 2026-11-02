Nägel in Süßigkeiten ++ Ansturm auf Zivildienst

Was als harmlose Halloween-Tour begann, endete mit einem Schock: In Süßigkeiten, die Kinder gesammelt hatten, wurden versteckte Nägel entdeckt. Und: Die geplante Verlängerung des Wehrdienstes ist noch gar nicht beschlossen, doch beim Zivildienst zeichnet sich schon jetzt ein neuer Rekord ab. Das und mehr sehen Sie in den News am Montag, dem 2. November, mit Stefana Madjarov.