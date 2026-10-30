Zuwanderung lässt Wien wachsen ++ Halloween-Gewalt

Mittlerweile ist mehr als jeder vierte Wiener im Ausland geboren, während die Zahl der hier geborenen Bevölkerung sogar leicht zurückgeht. Außerdem: Auf Social Media wurde zu Gewalt und Plünderungen in der Halloweennacht aufgerufen. Jetzt ist der Polizei ein Fahndungserfolg gelungen. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.