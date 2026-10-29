Todesfalle Zahnseide ++ teure Drogerieartikel

Unbekannte haben in Traun (Bezirk Linz-Land) gewachste Zahnseide über einen Waldweg gespannt. Außerdem: Drogerieartikel derselben Marken kosten in Österreich spürbar mehr als in Deutschland, das zeigt ein aktueller Preismonitor der AK. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.