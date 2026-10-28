Syrer sticht Polizist nieder ++ Juwelier-Einbruch

Ein Syrer ging am Dienstagnachmittag plötzlich auf einen Beamten in seiner Freizeit los und versuchte ihn mit einem Messer in die Niere zu stechen. Außerdem: Einbrecher sind heute Früh mit einem SUV in der Fußgängerzone am Graben in Wien in die Schaufensterfront eines Juweliers gerast. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.