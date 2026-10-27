Hofburg-Poker, Jubel in Belgrad und Israel-Wahl

Der Countdown zur Hofburgwahl 2028 läuft – doch wer will Alexander Van der Bellen nachfolgen? Während sich bisher nur ein Kandidat fix gemeldet hat, brodelt die Gerüchteküche. Und: Feuerwerk, Hupkonzerte und Jubel auf den Straßen: In Serbien feiert eine Protestbewegung den Wahlsieg und Aleksandar Vučić erlebt nach 14 Jahren an der Macht einen historischen Rückschlag. Außerdem: Drei Jahre Krieg, ein tief gespaltenes Land und eine Wahl, die Israels Zukunft entscheiden könnte. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.