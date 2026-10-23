Freispruch im Fall Kammerer ++ Schüsse in Paris

7793 Tage waren seit jener schrecklichen Nacht vergangen, in der Daniela Kammerer (19) in einer Telefonzelle mit zwei Messerstichen getötet worden war. Der Angeklagte (42) wurde einstimmig freigesprochen. Außerdem: Ein Mann in einem Auto hat in Gemeinden in der Region Paris auf offener Straße mehrere Schüsse abgefeuert. Es gibt mindestens einen Toten. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.