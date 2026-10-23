„Gunkl“ muss ins Gefängnis ++ Ausgetrocknete Seen

Drei Jahre unbedingt für den Kabarettisten Günther Paal alias „Gunkl“. Das Wiener Gericht verurteilt ihn wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes und des Besitzes von Missbrauchsdarstellungen. Auch die beiden Frauen, die ihn anschließend um 159.000 Euro erpressten, müssen ins Gefängnis. Und: Wo sonst Wasserfälle in die Tiefe stürzen und Seen in Türkis leuchten, herrscht plötzlich gähnende Leere. Die anhaltende Trockenheit lässt beliebte Ausflugsziele in der Steiermark austrocknen. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.