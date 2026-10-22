„Gunkl“ vor Gericht ++ USA-Experte warnt vor Trump

Heute muss sich Kabarettist Günther Paal alias „Gunkl“ wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs eines Kindes und des Besitzes von Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger vor dem Wiener Landesgericht verantworten. Außerdem: USA-Experte Tobias Endler warnt – Donald Trump ist kein politischer Einzelfall, sondern steht für eine neue Form unberechenbarer Macht, die westliche Werte infrage stellt. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.