Der Traum vom Tanzen ++ Protest: „Gen Z steht auf“

Emma Berghold hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und lebt mittlerweile als professionelle Tänzerin in Los Angeles. Heute ist sie live im Studio. Außerdem: Die Bilder von brennenden Straßen und Plünderungen bei den Protesten in Frankreich gehen seit Tagen um die Welt. Nun wollen auch linksextreme Gruppen in Deutschland mobilisieren. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.