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Traffic ticket before 5:2

Only the police can stop the Black Wings

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24.10.2026 18:30
They were going too fast: the Black Wings in the luxury liner.
They were going too fast: the Black Wings in the luxury liner.(Bild: EHC)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Right now, the Black Wings can only be stopped by the police! The Linz hockey stars were traveling too fast in their luxury liner on their way to Graz after hitting traffic and ended up with a traffic ticket. On the ice, Lebler and Co. then hit the ground running, defeating the champions 5-2. Will the second-place team run roughshod over twelfth-place Ferencvaros Budapest on Sunday?

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Did the Black Wings stars have a long bus ride to Graz on Friday afternoon before the game and get stuck in traffic? “Who cares! We’ll just go out there and get the three points,” captain Brian Lebler had said ahead of the matchup against the defending champions. “If the schedule is that easy, maybe Brian should make it next time,” joked Coach Phil Lukas, whose traveling group also had a run-in with the police—especially since bus driver Rene Pürstinger wanted to make up some time in the luxury coach. It cost a bit of time and 20 euros, which were paid right away.

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