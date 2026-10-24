Only the police can stop the Black Wings

Did the Black Wings stars have a long bus ride to Graz on Friday afternoon before the game and get stuck in traffic? “Who cares! We’ll just go out there and get the three points,” captain Brian Lebler had said ahead of the matchup against the defending champions. “If the schedule is that easy, maybe Brian should make it next time,” joked Coach Phil Lukas, whose traveling group also had a run-in with the police—especially since bus driver Rene Pürstinger wanted to make up some time in the luxury coach. It cost a bit of time and 20 euros, which were paid right away.